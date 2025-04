Fratelli d'Italia elegge coordinatore cittadino Gerardo Luongo Ecco le priorità del partito

Nella giornata di ieri il congresso di Caposele ha proclamato eletto alla carica di coordinatore cittadino Gerardo Luongo.

Tra i temi principali discussi durante il congresso cittadino di Caposele, emergono il rafforzamento del turismo religioso, il miglioramento dei trasporti, l’inattività della centrale idroelettrica e la gestione delle sorgenti idriche.

"Caposele è una località che vanta una ricca tradizione religiosa, rappresentata principalmente dal Santuario di San Gerardo Maiella. Durante il congresso, si è sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture e i servizi legati al turismo religioso. Tra le proposte emerse, vi sono l'organizzazione di eventi dedicati, il miglioramento dell'accoglienza e la promozione del patrimonio culturale locale.

Il tema dei trasporti è stato centrale durante le discussioni, con un focus particolare sulle infrastrutture stradali.

L'immobilità delle istituzioni regionali nella messa in funzione della centrale idroelettrica è stata un punto ampiamente dibattuto e di grande interesse. Nonostante il suo potenziale, la centrale non è attualmente operativa. Il congresso ha evidenziato la necessità di attivarsi con un’azione politica forte ed incisiva al fine di poter finalmente rendere operativa la centrale idroelettrica, che potrebbe contribuire significativamente alla produzione di energia rinnovabile e alla creazione di posti di lavoro.

Caposele è nota per le sue sorgenti d'acqua, che rappresentano una risorsa essenziale per la comunità e le aree circostanti. Durante il congresso, si è discusso di come ottimizzare la gestione di queste risorse per garantire una distribuzione efficiente e sostenibile dell'acqua. Si è parlato di investimenti in infrastrutture idriche per evitare sprechi e di strategie per preservare la qualità e la quantità delle acque.

Il neo eletto coordinatore cittadino, Gerardo Luongo, noto per il suo impegno e la sua esperienza nel settore pubblico, avrà il compito di guidare l'implementazione delle strategie discusse durante l'evento per poter fare un passo avanti verso un futuro più prospero e sostenibile per la comunità locale. Con una visione chiara Caposele è nelle condizioni di poter cogliere le opportunità che si presentano all'orizzonte".