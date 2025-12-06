L'arbitro di Avellino-Venezia: ha già diretto un match al "Partenio-Lombardi"

Avellino-Venezia, gara della quindicesima giornata del campionato di Serie B, in programma lunedì (ore 15) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Kevin Bonacina della sezione di Bergamo con Paolo Laudato della sezione di Taranto e Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia assistenti e con Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on-site ad Avellino, ci sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze con Emanuele Prenna della sezione di Molfetta AVAR. Bonacina tornerà al "Partenio-Lombardi" dopo tre anni: l'unico precedente con i lupi è del 30 novembre 2022, il pari a reti bianche tra gli irpini e la Juve Stabia.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Quindicesima Giornata
Empoli-Palermo: Dionisi
Sampdoria-Carrarese: Sozza
Modena-Catanzaro: Turrini
Avellino-Venezia: Bonacina
Frosinone-Juve Stabia: Perenzoni
Mantova-Reggiana: Massimi
Monza-Sudtirol: Ayroldi
Padova-Cesena: Zanotti
Bari-Pescara: Marcenaro
Virtus Entella-Spezia: Colombo