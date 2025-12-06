Avellino Basket: è la vigilia del match contro la Banca Sella Cento Domani il match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A2

Sfida contro la Banca Sella Cento per l'Unicusano Avellino Basket. Domani il match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A2. "Avellino produce 79.7 punti di media ed ha quattro uomini in doppia cifra: Lewis, Mussini, Chandler e Grande. Proprio Grande, dopo i 12 assist distribuiti contro la Fortitudo, è il miglior assistman biancoverde con 3.1 di media. Sono 78.0 i punti di media realizzati dalla formazione centese, che trova in Davis e Devoe i migliori reaizzatori rispettivamente con 20.0 e 14.4 punti di media. Berdini e Tiberti sono i migliori degli italiani in termini realizzativi": questi i numeri alla vigilia della gara.

Sella Cento: Devoe, Conti, Berdini, Davis IV, Tiberti, Fall, Tanfoglio, Montano, Scarponi, Piazzi. All. Di Paolantonio

Unicusano Avellino Basket: Zerini, Lewis, Chandler, Mussini, Grande, Fianco, Costi, Donati, Pini, Cicchetti, Dell’Agnello. All. Di Carlo