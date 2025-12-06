"La Scandone Avellino di coach Carone si prepara ad una trasferta impegnativa sul parquet della Miwa Cestistica Benevento, una delle squadre più in forma del momento": così il club irpino ha presentato il match in programma alle 18. "I sanniti, dopo un avvio complicato, hanno cambiato passo e sono reduci da cinque vittorie consecutive, che hanno riportato entusiasmo e convinzione attorno al gruppo di coach Parrillo. La Miwa arriva da un periodo di grande solidità, mentre Avellino è a sua volta lanciatissima, con tre successi di fila, dopo lo stop contro la capolista Carver Roma. Per Avellino servirà una prestazione di grande attenzione, soprattutto nella gestione del ritmo e nella capacità di limitare l’impatto dei lunghi sanniti e la vivacità degli esterni. Una sfida che promette intensità, agonismo e grande equilibrio: due squadre in forma, con la voglia di continuare la propria scalata".
Scandone Avellino: alle 18 la sfida contro la Cestistica Benevento
L'obiettivo del quarto successo di fila per la squadra di coach Carone
Foto: ufficio stampa Scandone Avellino
Avellino.