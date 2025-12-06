Scandone Avellino: alle 18 la sfida contro la Cestistica Benevento L'obiettivo del quarto successo di fila per la squadra di coach Carone

"La Scandone Avellino di coach Carone si prepara ad una trasferta impegnativa sul parquet della Miwa Cestistica Benevento, una delle squadre più in forma del momento": così il club irpino ha presentato il match in programma alle 18. "I sanniti, dopo un avvio complicato, hanno cambiato passo e sono reduci da cinque vittorie consecutive, che hanno riportato entusiasmo e convinzione attorno al gruppo di coach Parrillo. La Miwa arriva da un periodo di grande solidità, mentre Avellino è a sua volta lanciatissima, con tre successi di fila, dopo lo stop contro la capolista Carver Roma. Per Avellino servirà una prestazione di grande attenzione, soprattutto nella gestione del ritmo e nella capacità di limitare l’impatto dei lunghi sanniti e la vivacità degli esterni. Una sfida che promette intensità, agonismo e grande equilibrio: due squadre in forma, con la voglia di continuare la propria scalata".