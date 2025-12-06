Avellino, ladri in azione tra contrada Archi e Rione Parco: residenti in allarme Cresce l'allarme tra i residenti delle due zone periferiche della città

di Paola Iandolo

Raffica di furti ieri in città. Due le zone maggiormente interessate, nelle ultime ore, dalle azioni predatorie, dove sono stati registrati i tentativi di furti: Rione Parco e Contrada Archi. Complice anche la scarsa illuminazione delle due zone prese di mira dalla banda di ladri acrobrati. Non sono mancati i casi in cui i malviventi sono riusciti ad entrare nelle abitazioni per sottrarre oro e denaro contante. A Rione Parco i malviventi hanno tentato di accedere nelle case, già all'imbrunire, salendo per i canaloni, raggiungendo i balconi e rompendo i vetri dei balconi. Sono poi riusciti ad scappare passando per la porta.

A Contrada Archi sono state prese di mira le villette e gli appartamenti che sorgono nei pressi del pronto soccorso del Moscati di Avellino. In un caso i malviventi sono riusciti ad entrare e portar via oro e denaro contante. In altri casi - grazie ai sistemi di allarme immediatamente attivatisi - i malviventi sono stati costretti alla fuga a mani vuote. Cresce la tensione tra i residenti preoccupati anche dall'aumento del fenomeno in vista delle festitivà natalizie. Chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Intanto arrivano i loro consigli utili: segnalate ogni movimento o presenza sospetta, illuminate le zone e installate le telecamere anche a basso costo: sono già un valido deterrente.