Avellino, ladri in azione tra contrada Archi e Rione Parco: residenti in allarme

di Paola Iandolo
Raffica di furti ieri in città. Due le zone maggiormente interessate, nelle ultime ore, dalle azioni predatorie, dove sono stati registrati i tentativi di furti: Rione Parco e Contrada Archi. Complice anche la scarsa illuminazione delle due zone prese di mira dalla banda di ladri acrobrati. Non sono mancati i casi in cui i malviventi sono riusciti ad entrare nelle abitazioni per sottrarre oro e denaro contante. A Rione Parco i malviventi hanno tentato di accedere nelle case, già all'imbrunire, salendo per i canaloni, raggiungendo i balconi e rompendo i vetri dei balconi. Sono poi riusciti ad scappare passando per la porta.
A Contrada Archi sono state prese di mira le villette e gli appartamenti che sorgono nei pressi del pronto soccorso del Moscati di Avellino. In un caso i malviventi sono riusciti ad entrare e portar via oro e denaro contante. In altri casi - grazie ai sistemi di allarme immediatamente attivatisi - i malviventi sono stati costretti alla fuga a mani vuote. Cresce la tensione tra i residenti preoccupati anche dall'aumento del fenomeno in vista delle festitivà natalizie. Chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Intanto arrivano i loro consigli utili: segnalate ogni movimento o presenza sospetta, illuminate le zone e installate le telecamere anche a basso costo: sono già un valido deterrente.