Premio Santa Barbara a Montemiletto: è tutto pronto per il grande evento Inziativa promossa dall'associazione nazionale dei marinai d'Italia guidata da Francesco Iuliano

Tessera cameo a Mario Annecchiarico, notissimo chirurgo di Montemiletto, in servizio al San Pio di Benevento.

È solo l' ultima chicca dell'associazione nazionale dei marinai di Italia presieduta in maniera eccellente dal dinamico Francesco Iuliano in vista della manifestazione che si terrà domani mattina nella cittadina della Leonessa a Montemiletto a coronamento di una intera giornata dedicata a Santa Barbara.

Alla manifestazione parteciperanno pure le delegazioni dell'istituto comprensivo di Montemiletto e di quello di Taurasi che hanno aderito al concorso scolastico e saranno per l'occasione premiati.

Così Francesco Iuliano: "Una accoglienza ed una partecipazione che mi danno forza nel continuare questi miei programmi. Grazie mille".

L'evento si terrà alle ore 10.30 nella sala Impero con la cerimonia di benedizione del quadro di Santa Barbara, protettrice della Marina, e a seguire la consegna del premio ai giornalisti sempre in prima linea, Gianni Vigoroso Ottopagine e Otto Channel Tv e Michele Pilla, comunicazione Uil nazionale e scrittore, al dirigente scolastico e scrittore Giovanni Ferrante, al giovanissimo autore emergente Manuel Giardino. A fare gli onori di casa il sindaco Massimiliano Minichiello. Sarà presente il capitano dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano Raffaele Falginella. Presenterà la manifestazione la giornalista Barbara Ciarcia.

I quattro sono stati scelti da una apposita commissione scientifica e saranno premiati per il loro impegno quotidiano e la passione sincera in favore del territorio irpino.