Monteforte, la pacchia è finita: stretta sui conti e nuovo regole Il commissario prefettizio, Rosalba Scialla, riscrive le regole per gli appalti e la trasparenza

Per risollevare il Comune di Monteforte Irpino dalla crisi amministrativa e finanziaria, la commissione straordinaria ha approvato un nuovo regolamento per gli uffici e i servizi dell'ente. Questo documento rappresenta un passo cruciale verso il rilancio della gestione comunale, mirato a rendere l’amministrazione più efficiente e trasparente.

Secondo la commissione, la situazione critica del Comune, come evidenziato nella relazione inviata al Ministro dell'Interno, richiede una riorganizzazione profonda. Il nuovo regolamento è stato concepito per eliminare inefficienze, evitando frammentazioni e duplicazioni nei procedimenti, e per responsabilizzare in modo chiaro ciascuna funzione amministrativa. L’obiettivo è migliorare le prestazioni del Comune e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, puntando su una gestione più meritocratica e orientata al controllo delle performance.

Tra le priorità del regolamento, c'è la creazione di un'organizzazione capace di attuare con efficacia gli obiettivi politici, valorizzando al massimo le risorse umane disponibili. Il documento stabilisce anche nuovi criteri per l'esercizio autonomo e responsabile delle funzioni da parte dei dirigenti, promuovendo una cultura della responsabilità e della trasparenza. In particolare, l'adozione di un sistema di controllo e valutazione delle prestazioni punta a garantire che l'azione amministrativa sia sempre in linea con il pubblico interesse, riducendo al minimo gli sprechi e migliorando la capacità di innovazione del Comune.

In parallelo all'approvazione del nuovo regolamento, la commissione straordinaria ha dato il via libera al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al bilancio di previsione pluriennale. Questi strumenti programmatici mirano a ripristinare la legalità e la correttezza amministrativa, compromesse dalle gestioni precedenti, attraverso un'analisi dettagliata delle problematiche che hanno minato l'imparzialità e l'efficienza dell'ente. Tra le misure previste, particolare attenzione è stata riservata alla digitalizzazione delle procedure amministrative, per garantire maggiore trasparenza e facilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Un altro punto centrale del DUP riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico, una questione di vitale importanza per il territorio di Monteforte Irpino, che negli ultimi anni ha subito gravi danni a causa di eventi alluvionali. La commissione ha previsto interventi per il completamento delle opere di ripristino, insieme all'introduzione di un sistema di gestione e manutenzione costante dei principali presidi territoriali. Tra le iniziative, spicca l'investimento in una rete di sensori per il monitoraggio continuo, una misura che punta a prevenire ulteriori emergenze e a garantire la sicurezza dei cittadini.

In sintesi, il nuovo regolamento degli uffici e dei servizi, insieme al DUP e al bilancio di previsione, costituisce un piano ambizioso per rilanciare l'ente comunale. L'obiettivo è trasformare Monteforte Irpino in un modello di buona amministrazione, capace di rispondere con efficacia e trasparenza alle esigenze della comunità e di garantire un futuro più stabile e sicuro per tutti i suoi cittadini.