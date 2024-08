Il giallo dell'acqua potabile a via Rossi Doria, Ambrosone interroga la sindaca L'esponente Pd: la mancanza di notizie certe alimenta giustificate preoccupazioni per la salute

E' potabile o no l'acqua per gli abitanti di via Manlio Rossi Doria ad Avellino? L'interrogativo viene rivolto con urgenza dalla consigliera comunale del Pd Enza Ambrosone alla sindaca di Avellino, Laura Nargi.

Nell'interrogazione urgente l'esponente del Pd ricorda che "con ordinanza 365/24 del 7 agosto us è stato vietato l'utilizzo dell'acqua per uso potabile ed alimentare per gli abitanti di via Manlio Rossi Doria".

"Considerato che gli abitanti della zona soffrono i disagi legati al divieto e considerato, altresì, che la mancanza di notizie certe alimenta giustificate preoccupazioni per la salute, tenuto conto del tempo trascorso" la consigliera Ambrosone chiede "di conoscere, con urgenza, le risultanze delle indagini e i provvedimenti adottati o in corso di emanazione".