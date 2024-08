Avellino, mensa scolastica dal 30 settembre: tutti i dettagli Il sindaco Nargi: "Accolta la richiesta di slittamento formulata dai dirigenti scolastici"

Il Comune di Avellino dà il via al servizio di refezione scolastica nei plessi dell’Infanzia e della Primaria di propria competenza. "Nell’ultimo confronto tra l’assessore alla Pubblica Istruzione di Palazzo di Città, Lucia Forino, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Fiorella Pagliuca e i dirigenti scolastici, è stata stabilita la data ufficiale per l’avvio della mensa in tutta la città: si comincerà il prossimo 30 settembre", si legge nella nota dell'amministrazione comunale, che era pronta per la mensa sin dal prossimo 12 settembre, ma che ha preferito accogliere la richiesta formulata dai dirigenti scolastici di uno slittamento al giorno 30.

Nargi: "Slittamento affinché tutto fosse pronto"

"Sin dal nostro insediamento ci siamo posti l’obiettivo di assicurare la partenza del servizio di refezione scolastica, fondamentale per centinaia di studenti e per le relative famiglie, in concomitanza dell’inizio delle lezioni. - afferma il sindaco di Avellino, Laura Nargi - Eravamo dunque pronti ad avviare la mensa già al suono della prima campanella, il prossimo 12 settembre. Ma abbiamo accolto senza problemi la richiesta di un piccolo slittamento, affinchè l’intero sistema scolastico fosse perfettamente pronto entro il 30 settembre".

Forino: "Approccio costruttivo"

"Ringrazio sentitamente i funzionari dei nostri uffici per aver lavorato con impegno affinchè l’ente potesse farsi trovare pronto all’appuntamento. - aggiunge l’assessore alla Pubblica Istruzione, Lucia Forino - Allo stesso modo, ringrazio la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Fiorella Pagliuca, per non aver fatto mancare il proprio contributo ed i dirigenti scolastici, per l’approccio costruttivo manifestato".

Tutte le informazioni sulla mensa scolastica

"In linea con l’obiettivo posto dal sindaco, Laura Nargi, l’Amministrazione comunale ha rappresentato la propria disponibilità ad avviare la refezione già dal prossimo 12 settembre, data di inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale. Tuttavia, su richiesta dei dirigenti scolastici, che hanno manifestato le esigenze espresse attraverso gli organi collegiali, dunque anche dai rappresentanti delle famiglie, l’ente ha concesso un ulteriore lasso di tempo per realizzare al meglio l’accoglienza e l’inserimento degli alunni e favorirne il benessere psico-fisico e relazionale. Si parte dunque a fine mese.

Da ieri, sono aperti i termini per le iscrizioni dell’anno 2024/2025. Le domande, con le tariffe e le fasce di esenzione già in vigore, potranno essere presentate entro l’11 settembre 2024. L’operazione sarà possibile esclusivamente on-line, accedendo al link https://www6.eticasoluzioni.com/avellinoportalegen, disponibile anche nella sezione “Servizi al Cittadino”, alla voce “Servizio Mensa Scolastica”. I richiedenti dovranno essere necessariamente in possesso di una delle seguenti identità digitali: SPID o CIE. Durante la procedura, qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà, sarà possibile contattare i numeri telefonici 0825/200531 – 200510, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:30 e il martedì ed il giovedì, dalle 15:00 alle 16:30. Ci sarà anche un indirizzo e- mail dedicato: infoscuola@comune.avellino.it".