Iacovacci: "Nargi? Non ha fatto una proposta, ma la convenzione allo stadio sì" "Facciamo andare avanti la morosità facendo il rateizzo del rateizzo. È quello che produciamo"

"Spero che le dimissioni degli assessori si chiudano qui perché in un momento come questo è molto difficile trovarli". Così il consigliere di minoranza del gruppo PD al Comune di Avellino, Ettore Iacovacci, si è espresso sul cambio alla guida dell'assessorato a bilancio, ai tributi e allo sviluppo economico sostenibile: "Il sindaco è stato sbugiardato perché lei disse che assolutamente non ci sarebbero state dimissioni di assessori e invece eccone una. - ha affermato Iacovacci a OttoChannel - Un'altra bugia è stata detta sulla fondazione. Lei forse dimentica, ma avrà ricevuto sicuramente una nota dalla Prefettura, in cui viene indicato come presidente l'ex sindaco Gianluca Festa. Dovrebbe fare lei una nota e dovrebbe sapere almeno che con la nomina a sindaco deve cambiare anche il presidente di questa fondazione. Anche in questo è stata sbugiardata dalla Prefettura. Spero che possa trovare l'assessore alla cultura e non un assessore alle feste, un assessore che faccia davvero cultura ad Avellino. Vediamo questo grande nome, sono tutti grandi nomi, però ad oggi non ho visto una proposta per la città".

"Morosità con rateizzo del rateizzo"

Complessivamente Iacovacci boccia l'operato del sindaco Nargi e della sua giunta: "Qual è stato l'operato? Il concerto di Sal Da Vinci e i droni? L'operato, da un punto di vista tecnico, non l'ho visto. Diranno che c'è stato agosto, vediamo quello che succederà a settembre. Non ha fatto una proposta, anzi una cosa è stata fatta: la convenzione allo stadio a un soggetto moroso. Puntualmente, ogni anno, facciamo andare avanti la sua morosità facendo il rateizzo del rateizzo. È quello che produciamo".