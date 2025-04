Avellino-Monopoli, Biancolino: "Niente calcoli, la mentalità è decisiva" "Ripartiamo dalle nostre certezze, ma pronti a nuove soluzioni"

"Sarà l'ennesima partita importante ed è stata la classica settimana di lavoro. Afronteremo una squadra forte, di qualità sia in attacco che in difesa. Tocca a noi fare risultato in casa". Così Raffaele Biancolino si è espresso alla vigilia di Avellino-Monopoli: "Tribuzzi ha lavorato a parte i primi due giorni, ma ieri era in gruppo come D'Ausilio che però avverte ancora fastidio al piede. Antony (Iannarilli, ndr) lo rivaluteremo in giornata. Abbiamo preparato l'alternativa all'assenza di Patierno. Lescano si sta sacrificando, Chicco sa pressare alto, ma abbiamo altri giocatori che possono mettere in difficoltà il Monopoli. Russo, Lescano e Panico insieme? Ripartiamo dalle nostre certezze, ma stiamo provando una soluzione migliore per Facundo. Gli manca Chicco vicino e stiamo lavorando per metterlo nelle condizioni di tenerlo più bloccato e averlo in area. La sfida a distanza col Cerignola e le pressioni del rush finale? Ho un buon rapporto con il ds Di Toro, ma sono concentrato unicamente su quanto occorre alla mia squadra. Sulle gare in contemporanea da qui alla fine e il fattore Partenio? Non cambia nulla perché siamo concentrati su ciò che occorre. Dobbiamo trovare qualche soluzione nuova e stiamo rispondendo bene. Il Partenio è stata sempre la nostra forza. So bene cosa può dare la nostra tifoseria e tocca anche a noi trascinare la città alla vittoria. Dobbiamo pensare a noi e solo dopo vedremo ciò che è accaduto dall'altra parte. Siamo reduci da una vittoria preziosa, ma c'è la prossima sfida che è ancora più importante. La scelta tattica? Dipende anche dalle caratteristiche dell'avversario. C'è stata una crescita generale e la squadra dimostra di volta in volta sa cosa vuole. La mentalità è quella di vincere sempre".