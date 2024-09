La talpa è uscita: l'amministrazione comunale premia i capi squadra/VIDEO Emozionante l'uscita dal tunnel con la bandiera del tricolore

Un momento emozionante quello in cui i capi squadra della Tbm escono dal tunnel con la bandiera tricolore! Il momento in cui la talpa arriva sull'altro versante terminando, di fatto il traforo della galleria Grottaminarda della ferrovia ad alta velocità, alta Capacità Napoli-Bari.

Un momento storico. "L'amministrazione comunale di Grottaminarda - dice il sindaco Marcantonio Spera - premierà i capi squadra che hanno collaborato al primo tunnel, i "nuovi eroi" che simbolicamente hanno fatto la storia oggi uscendo dalla galleria con la bandiera italiana.

Per loro, per tutte le persone sul campo e per l'ingegnere Ricci sentimenti di riconoscenza e grande emozione.

Il fato ha voluto che lo sbocco della galleria sia coinciso con l'inizio del master del dipartimento di architettura al Castello D'Aquino incentrato sulla "Città dell'Ufita" di ieri, di oggi, e del futuro».