Avellino: il sindaco Nargi è delegata nazionale di Autonomie Locali Italiane "Svolgerò il mio ruolo provando a portare in dote un contributo fattivo e concreto"

La sindaca di Avellino, Laura Nargi, è stata nominata delegata nazionale di ALI (Autonomie Locali Italiane), associazione di rappresentanza con 2500 enti locali aderenti, nel corso dell'assemblea congressuale in Campidoglio, a Roma.

"Lavoreremo per migliorare la qualità di vita"

"«É con vero piacere che assumo l’incarico di delegata nazionale di Ali - Autonomie Locali Italiane. - dichiara Nargi - Ancorando le nostre azioni al rispetto dei principi di solidarietà, di cooperazione tra istituzioni e di sussidiarietà, lavoreremo per migliorare la qualità di vita e le opportunità di sviluppo dei territori che abbiamo l’onore di amministrare. Faccio il mio più sincero in bocca al lupo al nuovo presidente, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Personalmente, svolgerò il mio ruolo di delegata nazionale provando a portare in dote un contributo fattivo e concreto, ponendo l’accento sui problemi che più interessano le città medie e le aree interne meridionali e sulle istanze di crescita che tutti insieme dobbiamo sostenere per tutelarle".