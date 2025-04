Disturbi del comportamento alimentare: focus a Grottaminarda Incontro con gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino

Il comune di Grottaminarda promuove un nuovo incontro con gli studenti dell'istituto omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino"; questa volta il tema riguarda i "Disturbi del comportamento alimentare".

L'appuntamento è per lunedì 14 aprile alle ore 9:30 nell'auditorium del plesso di via Perazzo.

Idca rappresentano, oggi, una patologia in crescita esponenziale soprattutto tra i ragazzi, secondo i dati del ministero della salute, in Italia ne soffrono più di tre milioni di persone.

Da qui la volontà da parte dell'amministrazione comunale di creare occasioni di sensibilizzazione, sia per informare e quindi fare prevenzione, sia per spronare chi già si trova nella problematica a parlarne con la propria famiglia e a rivolgersi agli specialisti.

Il delicato argomento sarà affrontato da figure istituzionali ed esperti quali: Maria Antonietta Rizzo, dirigente scolastico dell'Istituto omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino", Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, Antonio Vitale, vicesindaco e delegato alla promozione della Salute, Ernesto lorizzo, biologo nutrizionista ed Angela Di Rienzo, psicologa e psicoterapeuta.