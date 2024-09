Fondi coesione, Alaia: Benefici per l'Irpinia e le aree interne La soddisfazione del presidente della commissione sanità

"L'accordo firmato oggi a Roma sui fondi di coesione tra il governatore Vincenzo De Luca, e il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, rappresenta un passo in avanti per lo sviluppo delle aree interne della Campania, e in particolare per la provincia di Avellino.

Grazie a questi fondi, destinati a ridurre il divario economico e sociale tra le diverse aree del Paese, potremo finalmente investire in modo significativo in infrastrutture, servizi pubblici, sanità e occupazione. È un'opportunità che non possiamo permetterci di sprecare".

Così in una nota, Enzo Alaia, consigliere regionale e presidente della commissione sanità. "L'accordo - aggiunge Alaia - prevede una cospicua allocazione di risorse che dovranno essere destinate principalmente al potenziamento delle infrastrutture viarie e di trasporto pubblico: l'Irpinia dovrà beneficiare di interventi significativi per migliorare i collegamenti interni e con le altre province campane, facilitando gli spostamenti e incentivando lo sviluppo economico.

Previsti anche investimenti nella sanità locale: parte dei fondi sarà destinata a rafforzare le strutture sanitarie provinciali.

Questo ci permetterà di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e di garantire cure più efficienti e accessibili, riducendo il fenomeno della migrazione sanitaria verso altre regioni. Previsto altresì, il sostegno alle piccole e medie imprese e all'occupazione giovanile: grazie a queste risorse, sarà possibile creare nuovi strumenti di supporto per le Pmi locali e incentivare la nascita di nuove imprese, in particolare nel settore delle energie rinnovabili e dell'agroalimentare, due settori chiave per la provincia di Avellino.”

“Auspichiamo anche interventi per il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale: una parte significativa dei fondi - prosegue il consigliere di IV - dovrà essere destinata alla promozione del turismo e alla riqualificazione dei borghi storici, con l'obiettivo di rendere l'Irpinia una destinazione sempre più attraente per visitatori italiani e stranieri."

"In ragione di questo accordo, ottenuto grazie alla perseveranza e alla tenacia del presidente De Luca, la provincia di Avellino potrà finalmente realizzare quei progetti che da anni aspettano risorse adeguate.

È il momento di mettere in campo tutte le energie e le competenze per sfruttare al meglio queste opportunità, puntando sulla coesione territoriale e sulla crescita sostenibile. Per quanto ci riguarda, saremo impegnati affinché ogni euro di questi fondi sia utilizzato in maniera efficace e trasparente, a beneficio di tutte le comunità irpine", conclude Alaia.