Pride Avellino, anche il Movimento partecipa alla manifestazione Partenza alle 17.30 da piazzetta San Ciro

Al Pride di oggi ci sarà il Movimento Cinque Stelle di Avellino. Il Gruppo Territoriale partecipa convintamente all’iniziativa, ricordando che i temi dell’inclusione sono tra le tesi che portiamo alla nostra assemblea costituente e di cui stiamo discutendo.

In particolare discutiamo e sosteniamo come prioritario il tema del “contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere. Il Movimento si pone come obiettivo strategico la tutela dei diritti individuali e collettivi, promuovendo il riconoscimento dell’individuo e della sua identità, anche a livello legale”.

Ma discutiamo tra i temi prioritari anche “dei diritti sessuali e riproduttivi (tutelando il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, alla riproduzione anche con l’utero in affitto)”.

“La priorità è la tutela dei diritti – come diciamo nell’introduzione alla discussione - , che siano quelli delle comunità Lgbtqia+ (che raccolgono al proprio interno una varietà di istanze e sono soggette anche a differenti tipi di discriminazioni)”. Inoltre auspichiamo “una maggiore partecipazione politica delle donne e l’introduzione della “carriera alias” per le persone transessuali che non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita, nell’accesso ai servizi pubblici, alle scuole, all’università e nello sport; l’estensione del concetto di famiglia, con l’inclusione delle coppie di fatto e omosessuali, e una riflessione seria sul diritto di gestazione per altri (single e coppie di qualunque orientamento sessuale/affettivo), e sul diritto all’adozione e al congedo parentale paritario”.