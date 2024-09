Nasce la Fondazione Città di Avellino per il rilancio delle politiche culturali Ha assunto formale dell’incarico di direttore generale, l’avvocato Angelo Maietta

Con l’assunzione formale dell’incarico di direttore generale da parte dell’avvocato Angelo Maietta diventa operativa la Fondazione Città di Avellino

Sarà lo strumento che rilancerà le Politiche culturali nel capoluogo e che metterà a sistema le strutture afferenti al patrimonio comunale con una chiara vocazione culturale e aggregativa come il Teatro Gesualdo, il Casino del Principe e il Cinema Eliseo.

"Sono convinta che la Cultura e tutte le attività ad essa correlata rappresentino uno degli asset maggiormente strategici per Avellino - dichiara il sindaco Nargi - e servirà ad accompagnare in maniera più compiuta e identitaria lo sviluppo della città in un’ottica regionale e nazionale.

All’avvocato Maietta va il mio sincero augurio di buon lavoro. A lui il compito di sfruttare appieno le grandi potenzialità che l’ente ha affidato alla Fondazione Città di Avellino".