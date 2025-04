Menarini, licenziamenti a Bologna e Flumeri: è protesta Sciopero in segno di protestra davanti ai cancelli dello stabilimento di Valle Ufita

La Rsu ha proclamato per la giornata di oggi due ore di sciopero alla fine di ogni turno con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Menarini di Flumeri alle 14.30.

Il motivo si legge in una nota è legato ai "licenziamenti avvenuti negli ultimi giorni, 3 a Bologna, 1 a Flumeri, impiegati e un operaio. Per motivi di salute (Flumeri). Il comunicato sindacale è firmato: Fim-Fiom-Uglm-Uilm-Fismic.

Esattamente un anno fa la grande mobilitazione in Valle Ufita con epicentro a Grottaminarda e il grande coinvolgimento delle istituzioni, sindaci, forze politiche, sindacati, associazioni e società civile. "C'eravamo allora e ci saremo anche adesso".

L'indignazione degli operai: "Si vuole far apparire la Menarini come una fabbrica attiva che addirittura mira ad assumere. Ma la verità la conosciamo solo noi che siamo all'interno. Qui non è cambiato assolutamente nulla. Siamo pronto a farci sentire nuovamente con forza".