Donazione alla caritas diocesana di Avellino: ecco l'iniziativa In campo commercialisti ed esperti contabili

Venerdì 27 settembre, alle ore 10.30, presso la sede dell’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Avellino ci sarà la cerimonia di consegna della somma raccolta attraverso la vendita del calendario 2024, realizzato da ordine e fondazione dei commercialisti di Avellino. Quest'anno, i fondi raccolti, pari a 5mila euro, saranno devoluti alla caritas diocesana di Avellino.

All'incontro parteciperanno i due vice direttori della caritas di Avellino, i diaconi Valentino Santucci e Costantino Del Gaudio, Don Vitaliano Della Sala e il presidente dell'ordine dei commercialisti, Mario Lariccia.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per annunciare la realizzazione del calendario 2025 i cui proventi di vendita saranno, come di consueto, devoluti a realtà impegnate sul territorio. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione di solidarietà e supporto per la comunità, sottolineando il ruolo attivo dei professionisti locali nell'impegno sociale.