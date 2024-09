G7: Dalle antiche rovine di Aeclanum ai panorami che scavalcano l’orizzonte Il nuovo video che rappresenterà la città di Mirabella Eclano

La storia accende i sogni. Dalle antiche rovine di Aeclanum ai panorami che scavalcano l’orizzonte, ogni sguardo cattura bellezza.

Il passato si illumina e risveglia un presente che profuma di tradizioni. Una carezza avvolge l'anima, risvegliando sensazioni che trascendono il quotidiano, rendendo ogni momento un'emozione sospesa tra cielo e terra.

In questo angolo d’Irpinia, il tempo si prende il suo tempo, ti invita a pensare, a sentire, a scoprire. Colori, suoni, profumi trasformano il giorno in un viaggio emozionante, in un’esperienza da vivere e condividere.

Benvenuti a Mirabella Eclano. Il nuovo video che rappresenterà la Città di Mirabella Eclano al G7 dei Ministri dell'Interno, commissionato dall'Amministrazione comunale, questa volta, a Irpinia Film Commission. Un vedeo davvero di grande impatto, affascinante e carico di emozioni.