Ariano: finanziato dalla Regione Campania il progetto "Innovazioni irpine" Al fianco del comune anche Grottaminarda, Vallesaccarda e importanti realtà territoriali

Il comune di Ariano Irpino si afferma come punto di riferimento per l’innovazione giovanile grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Campania per il progetto "InnovAzioni Irpine: giovani, tecnologia e futuro", nell’ambito dell’iniziativa regionale "Barcamp locali giovani cultura Innovazione e Impresa".

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, mira a promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità giovanile e la valorizzazione del territorio attraverso un percorso itinerante della durata di quattro mesi. Il progetto coinvolgerà 50 giovani dai 14 ai 35 anni in eventi formativi e laboratori dedicati a tecnologia, cultura, sostenibilità e impresa.

Obiettivi del progetto:

Promuovere la cultura dell’autoimprenditorialità tra i giovani, creare spazi di confronto tra giovani, esperti e realtà imprenditoriali, valorizzare il territorio attraverso iniziative innovative, supportare la nascita di startup e nuove imprese.

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza:

"Si tratta di un’opportunità straordinaria per i giovani del nostro territorio. Con questo progetto vogliamo offrire strumenti concreti per il loro futuro, puntando su innovazione e talento".

L’assessore alle politiche giovanili, Grazia Vallone, ha aggiunto:

"Investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra comunità. Vogliamo costruire un ecosistema in cui possano esprimere liberamente il proprio potenziale, diventando protagonisti del cambiamento."

Un progetto corale con partner d’eccellenza:

Al fianco del comune di Ariano Irpino anche Grottaminarda e Vallesaccarda, e importanti realtà territoriali e imprenditoriali.

Grazie alla sinergia tra enti pubblici, aziende e associazioni, i partecipanti avranno accesso a percorsi formativi di alta qualità e momenti di networking, con l’obiettivo di creare nuove opportunità professionali. A breve sarà attiva una piattaforma online dedicata alle iscrizioni agli eventi.