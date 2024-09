Mario Flovilla riconfermato alla Presidenza di Federfarma Avellino Le elezioni hanno definito anche la composizione del nuovo Consiglio

Mario Flovilla è stato riconfermato alla guida di Federfarma Avellino, per il prossimo triennio. Le elezioni, che si sono svolte lo scorso fine settimana, hanno definito anche la composizione del nuovo Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei Probiviri.

Ad affiancare il Presidente Flovilla nel Consiglio di Presidenza per il triennio 2024- 2027 ci saranno Antonio Novellino, vicepresidente, Massima Maffei, segretario, Giovanni De Laurentiis tesoriere, completano il Consiglio direttivo Alessandra Padula, Giacomo Caprio, Tiziana Novellino, Alberto De Pietro, Vittorio Pelosi

Con l’ingresso di giovani esponenti della professione, si delinea una squadra equilibrata e al passo con i tempi pronta a gestire le sfide e le opportunità che il settore farmaceutico si troverà ad affrontare nei prossimi anni, lavorando al rafforzamento della professione e preservando la qualità del servizio reso ai cittadini.

Il presidente Flovilla, pronto e determinato a guidare Federfama Avellino verso nuovi traguardi, ha espresso sincera gratitudine per il supporto ricevuto: “Ringrazio tutte le Farmaciste e i Farmacisti Titolari che hanno partecipato numerosi a questa tornata elettorale, esprimendo un segnale forte di sostegno all’attività di Federfarma e in particolare all’impegno di questa Presidenza; e naturalmente tutti i colleghi eletti per aver scelto di mettere il loro tempo e la loro esperienza a disposizione di Federfarma Avellino e della categoria”.