Al via il G7 degli Interni, ad Avellino Piantedosi incontra i sindaci irpini Foto di rito nel cortile della Prefettura, blindata con la presenza massiccia di forze dell'ordine

Si parte. Da stamane l'Irpinia inizia a vivere il G7 dei Ministri dell'Interno, un evento internazionale che porterà Avellino e la sua provincia sui media provenienti da ogni parte del mondo. Il Ministro dell'Interno, l'avellinese Matteo Piantedosi che ha fortemente voluto questo summit nella sua terra, è arrivato stamane in prefettura per incontrare i 118 sindaci dell'Irpinia. Prima di iniziare la riunione a porte chiuse c'è stato un momento simpatico con la foto di rito nel cortile della Prefettura, alla presenza del prefetto Rossana Riflesso.

L'appello di Piantedosi

“Questo summit rappresenta un incontro di fondamentale importanza per confrontarci con i nostri partner internazionali ed affrontare insieme le sfide legate alla sicurezza”. È quanto ha dichiarato il Ministro Piantedosi che ha poi aggiunto rivolgendosi ai sindaci: “Sono grato per la collaborazione che ognuno di voi ha dato per l’organizzazione di questo evento che rappresenta anche una preziosa occasione per far conoscere le bellezze e le eccellenze dell’Irpinia”