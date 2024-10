Azione, solidarietà a Farina: ricostruzioni fantasiose su vicenda contabile Non ha incassato alcuna indennità né da Sindaco di Teora, né da consigliere provinciale

Azione Campania, in persona del suo Commissario Regionale, Luigi Bosco, esprime piena solidarietà al dirigente irpino Stefano Farina in relazione alle ricostruzioni fantasiose ed aggressive fatte da alcuni siti on line in ordine ad una vicenda contabile, il cui finale è ancora tutto da scrivere.

Al riguardo è utile precisare che Stefano Farina non ha incassato alcuna indennità né da Sindaco di Teora, né da consigliere provinciale (incarico gratuito per legge nel 2014) ne' ancora in qualità di presidente dell’Ambito Sociale (incarico gratuito anche esso).

La tesi della Procura della Corte dei Conti, che non rappresenta certo una sentenza di colpevolezza, ritiene che il Comune di Teora abbia liquidato a Poste Italiane, di cui Stefano Farina è dipendente, somme superiori a quelle dovute. Stefano Farina è stato amministratore di lungo corso, serio, capace ed attento ad onorare i vari ruoli ricoperti con rispetto delle istituzioni e della cosa pubblica; ecco perché siamo certi che dimostrerà nel corso del procedimento la sua estraneità rispetto ai fatti contestatigli.