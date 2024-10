Gengaro bastona i festiani: quando hanno preso i voti di Genovese non puzzavano? L'ex candidato sindaco: Ipocrisia insopportabile da parte dei complici di Festa e Nargi.

Antonio Gengaro torna in campo e attacca. Oggi sarà ospite del "Punto di vista" delle 15.05 su Otto Channel canale 16 del digitale terrestre. Nel frattempo striglia i seguaci di Festa che stamane avevano attaccato Rino Genovese chiedendo alla Nargi di fare chiarezza.

"Il documento dei complici di Festa e Nargi, contro Genovese & company, è di una ipocrisia insopportabile. Senza i voti del trio Rotondi, Petitto e D'Agostino, determinanti per aggiudicarsi il ballottaggio, - scrive Gengaro - oggi le liste Davvero e W la libertà sarebbero state dove meritavano, all'opposizione. Quando hanno contrattato il sostegno del Patto civico, per ribaltare l'esito del primo turno, i voti della coalizione di Genovese, pesantemente critica contro l'amministrazione uscente sotto scacco della Procura, non puzzavano?"

"E quando gli esponenti del centrodestra hanno votato a favore delle linee di indirizzo programmatico, qualcuno ha fiatato? La città va amministrata e non può essere solo il palcoscenico di una eterna spartizione di potere tra attori già logori, senza idee, né memoria, né credibilità".