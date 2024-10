Il sindaco Nargi: io e Gianluca Festa abbiamo lo stesso amore per la città Il primo cittadino chiarisce: la nostra città resta il bene comune

Ancora polemiche dopo la prima uscita pubblica dell'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Oggi a margine del presidio con i sindacati davanti alla prefettura, il primo cittadino Laura Nargi, sollecitata dalla stampa è tornata sulle esternazioni di Festa.

“Non ho ascoltato con molta attenzione le sue parole, perché l’audio non era chiaro, ma conosco perfettamente il sindaco Festa e le sue intenzioni. Lui ama la città e ha sostenuto moralmente quest’amministrazione. Lo abbiamo sentito vicino, seppur lontano. Immagino ora voglia rivendicare la vittoria delle sue liste e delle mie, delle nostre liste insomma. Mettiamoci al lavoro per la città di Avellino. Abbiamo un obiettivo, un fine e un amore comune: quello per la città.”