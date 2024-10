Serino cardioprotetta: prevenire è meglio che curare I casi di morte improvvisa colpiscono una persona ogni mille abitanti

Serino cardioprotetta. E' il progetto promosso dall'associazione "Prevenire meglio che curare" che verrà presentato sabato 9 novembre alle 10.30 nella sala consiliare del comune serinese.

Saranno presenti il sindaco Vito Pelosi, il presidente dell'associazione "Grazie di Cuore" Carmine Landi e il coordinatore dell'associazione promotrice dell'iniziativa Salvatore De Feo, che gode del patrocinio del Comune.

Si tratta di un argomento sempre attuale e di estremo interesse. Si parla molto in questo periodo alla luce delle tante morti improvvise, di creare una rete di defibrillatori semiautomatici esterni. E Serino è uno dei comuni che ha avuto un'idea lungimirante nell'ottica della prevenzione.

I casi di morte improvvisa colpiscono una persona ogni mille abitanti. Va tenuto presente che le possibilità di salvare una persona in arresto cardio respiratorio, con conseguente danneggiamento del cervello diminuiscono del 10% ogni minuto perso. Che ben venga quindi l'uso del defibrillatore e la formazione attraverso i vari corsi di Blsd, al fine abilitare persone che possano attuare le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare di base, massaggio cardiaco e ventilazione, con l’uso del Dae, sempre in collaborazione con la centrale operativa 118, in attesa dei soccorsi avanzati che completano la cosiddetta catena della sopravvivenza. Un plauso quindi all'associazione "Prevenire è meglio che curare" impegnata attivamente sul territorio.