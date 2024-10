"Biodiversità e sviluppo sostenibile": giovedì il convegno ad Avellino Confronto su temi di grande attualità e rilevanza con la promozione di nuove prospettive

Giovedì, alle 17, presso il Salone Curia in Piazza Libertà ad Avellino si terrà l'evento dal titolo "Biodiversità e sviluppo sostenibile: le aree interne come modello di resilienza", annunciato dall'associazione culturale Cattolici Democratici Fausto Addesa. "Il convegno si concentrerà sul ruolo cruciale che le aree interne rivestono nel promuovere la sostenibilità ambientale e la resilienza delle comunità locali. Attraverso un dialogo multidisciplinare, l'incontro intende evidenziare come la biodiversità possa essere un motore di sviluppo sostenibile, specialmente in contesti territoriali meno urbanizzati ma ricchi di risorse naturali e culturali. Interverranno Annamaria De Stefano, Angela Cresta, Antonio Limone, Amalio Santoro e S.E. Monsignor Arturo Aiello. Il dibattito sarà moderato dal direttore di OttoChannel Pierluigi Melillo. L’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione per comprendere come la tutela della biodiversità, soprattutto nelle aree interne, possa offrire un modello efficace di resilienza per le sfide del cambiamento climatico e della sostenibilità. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità per esperti, amministratori locali e cittadini di confrontarsi su temi di grande attualità e rilevanza, mirando a promuovere nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile dei territori".