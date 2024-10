Bullismo: carabinieri a scuola nella baronia per parlare agli studenti Sinergia tra istitizione scolastica e Arma

Nell’istituto comprensivo “F. De Sanctis” gli alunni delle classi quarte e quinte elementari hanno incontrato i militari della stazione carabinieri di Lacedonia.

L’incontro si è svolto in un ciclo di appuntamenti preventivamente concordati tra l’arma dei carabinieri ed Uffici Scolastici, al fine di promuovere nelle giovani leve della società di domani la cultura di una legalità che troppo sovente oggi resta ancora confinata in un patrimonio di valori non ancora condiviso da tutti.

Gli argomenti trattati dal comandante di Stazione di Lacedonia, hanno visto coinvolti 20 studenti dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” i quali si sono dimostrati interessati al mondo Internet e alle sue insidie e al tema delicato del bullismo.

Al termine dell’incontro sono state tante le domande rivolte al maresciallo per approfondire e conoscere meglio gli argomenti trattati. I piccoli alunni, in questa circostanza, hanno potuto soddisfare le loro curiosità.