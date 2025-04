Patto generazionale: due proposte per il futuro dell’Irpinia Sabato 12 aprile, alle ore 11:00, appuntamento nella sede provinciale del partito democratico

Sabato 12 aprile, alle ore 11:00, presso la sede provinciale del partito democratico in via Tagliamento ad Avellino, il comitato Patto generazionale per l’Irpinia presenterà due proposte concrete per affrontare due emergenze del nostro territorio: la crisi idrica e il lavoro sottopagato.

"Acqua e diritto all’accesso ai servizi essenziali: la nostra provincia soffre da anni di interruzioni nell’erogazione dell’acqua, una situazione inaccettabile in un’area ricca di risorse idriche.

Chiederemo il riconoscimento dello stato di emergenza per avviare interventi urgenti e non più rinviabili, oltre allo stanziamento di apposite risorse.

Salario minimo negli appalti pubblici di lavori e di servizi: crediamo che il lavoro debba garantire dignità e sicurezza economica. Per questo, proponiamo l’introduzione di un salario minimo di almeno 9€ l’ora negli appalti pubblici, soprattutto relativamente ai servizi, per tutelare i lavoratori e contrastare il fenomeno del lavoro povero".

L’evento sarà un’occasione per discutere di queste tematiche e per coinvolgere la cittadinanza, istituzioni e tutto il partito democratico in un percorso di cambiamento concreto.