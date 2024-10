Prevenzione dei tumori al seno: Ariano si illumina di rosa L'iniziativa dei Lions club sul tricolle

In occasione delle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre, mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, il lions club organizza l’iniziativa “Ariano si illumina di rosa”, in collaborazione con l’associazione “The Power of Pink”.

"Un sentito ringraziamento vine rivolto al comune di Ariano Irpino, all’Asl di Avellino e alla diocesi di Ariano-Lacedonia per il sostegno ricevuto, insieme a tutti i commercianti che hanno deciso di partecipare fattivamente all’iniziativa".

E sempre domani, sabato 26 ottobre, i camper dell’Asl faranno tappa nel piazzale antistante l’Oasi Maria Immacolata a Montecalvo Irpino in occasione del memorial Iole Palladino dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Continua l’impegno dell'azienda sanitaria locale di Avellino, guidata dal direttore generale Mario Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i camper per lo screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina).