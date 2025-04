I 173 anni della Polizia di Stato ad Avellino: tutti i riconoscimenti e i premi Cerimonia celebrativa nel capoluogo irpino per il 173° anniversario dalla sua fondazione

La Polizia di Stato ha celebrato il 173° anniversario dalla sua fondazione. "La commemorazione ad Avellino ha avuto inizio alle ore 09.30, con la deposizione di una corona d’alloro, in memoria dei Caduti della Polizia di Stato, che il Questore della Provincia di Avellino Pasquale Picone, accompagnato dal Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, alla presenza dei famigliari delle vittime del dovere e di una rappresentanza dell’A.N.P.S., ha deposto presso la stele situata all’interno del cortile della Questura. - si legge nella nota diffusa - Dalle ore 10,30, presso il Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino si è svolta la Cerimonia celebrativa, alla presenza delle massime Autorità civili e religiose della provincia nonché di appartenenti all’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) e alle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno e di studenti di Istituti scolastici della provincia vincitori del progetto-concorso “PretenDiamo Legalita”. L’evento si è tenuto nel segno del consolidato tema “Esserci Sempre” che incarna la costante vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini e l’impegno e la dedizione quotidianamente profusi a favore della collettività dalle donne e gli uomini della Polizia di Stato a cui il Questore di Avellino Pasquale Picone ha rivolto il suo più sincero apprezzamento per il prezioso e tenace impegno svolto ogni giorno nell’espletamento dei gravosi compiti istituzionali, volti a garantire la sicurezza del territorio sempre supportati dalle loro famiglie.

Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale, si è data lettura ai messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani. Subito dopo il Questore della Provincia di Avellino Pasquale Picone, dal palco dell’Auditorium del Conservatorio musicale, si è rivolto ai presenti, formulando i ringraziamenti alle Autorità religiose, civili e militari, ai giovani studenti nonché ai cittadini intervenuti che, con la loro presenza, manifestano la stima, la considerazione e l’affetto verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Il Questore Pasquale Picone nel suo discorso ha anche sottolineato che la sicurezza della collettività rappresenta un concetto ampio e complesso e non può e non deve essere delegata alle sole Forze dell’Ordine, ma necessita di una convinta e fattiva sinergia tra Istituzioni e cittadini. Ha poi rivolto un pensiero alla cosiddetta terza età e alle donne spesso vittime di insensate violenze, nei cui confronti la Polizia di Stato rinnova il suo impegno di sostegno e tutela, pronta a raccogliere ogni richiesta d’aiuto. Inoltre, il Questore Pasquale Picone ha posto in particolare evidenza l’attività svolta dalla Polizia di Stato nella provincia di Avellino, rendendo edotte le Autorità e tutti i presenti dell’impegno profuso e dei risultati raggiunti che sono un punto di partenza e non di arrivo. Al termine del discorso, sono stati consegnati i riconoscimenti per merito di servizio agli appartenenti alla Polizia di Stato: encomio al Dirigente Superiore Pasquale Picone, Questore della Provincia di Avellino; encomio solenne al Vice Questore Dott. Aniello Ingenito, all’Ispettore Toni Cipriano, all’Ispettore Silvio Caccavale; encomio al Sostituto Commissario Roberto De Fazio, alI’Ispettore Giovanni Santoro, all’Ispettore Angelo Grimaldi, al Vice Ispettore Pasquale Marone, al Vice Ispettore Nicola Pisano, al Vice Sovrintendente Giuseppe Ciarcia, al Sovrintendente Capo Canio Galgano, all’Assistente Capo Coordinatore Antonio D’Urso, all'Assistente Capo Alfonso Molinario, all’Assistente Capo Domenico Giordano. Lode al Sovrintendente Innocenzo Treviglio.

Successivamente sono state premiate le scuole vincitrici del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”. Scuola Primaria di Primo Grado - Categoria: Elaborati di testo - Arti figurative con tecniche varie: 1° classificato I.C. “A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale, Plesso di Quadrelle classe 5 sez. A; 1° classificato ex-aequo I.C. “Pascoli- Fermi” di Vallata, Plesso “Aldo Moro” di Vallesaccarda, classe 5 sez. A; menzione speciale: alunna Acierno Caterina della classe 5 sez. - I.C. “A Manzoni” di Mugnano del Cardinale Plesso di Mugnano del Cardinale. Categoria: Opere digitali: 1° classificato I.C. “Colombo - Solimena” di Avellino, Plesso via Roma, classe 4 sez. A. Scuola Secondaria di Primo Grado: Categoria: Video o Spot 1° classificato Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino - classe 3 sez. A; Categoria: Brani Musicali 1° classificato I.C. “S. Aurigemma” di Monteforte Irpino - classe 1 sez. C; menzione speciale: “I.C. De Amicis-Masi” Plesso di Manocalzati - Classe 2 sez. A; Categoria: Graphic Novel 1° classificato alunna Teresa Pantalone, classe 2 C - I.C. “A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale; menzione Speciale: I.C. “San Tommaso - F. Tedesco” di Avellino - classe 3 sez. B. Scuola Secondaria di Secondo Grado: Categoria: Video o Spot 1° classificato Liceo Scientifico “PS Mancini” di Avellino - classe 2 sez. F; Categoria: Brano Musicale 1° classificato I.P.S.E.O.A. “Manlio Rossi Doria” di Avellino - classe 3 sez. D.

Il Questore di Avellino Pasquale Picone ha fortemente voluto gli studenti protagonisti di questo evento, non solo per complimentarsi in merito al lavoro portato avanti con diligenza, ma soprattutto per avviare un costante dialogo tra la Polizia di Stato e le nuove generazioni, da portare avanti nel tempo. Sono stati presentati circa 200 elaborati da 24 Istituti scolastici della provincia di Avellino, frutto dell’impegno dei ragazzi, coordinati dai docenti, che hanno dimostrato evidenti qualità tecnico-artistiche pertinenti ai temi proposti. I lavori sono stati selezionati da una commissione valutatrice, opportunamente nominata dal Questore che ha premiato quelli che si sono particolarmente distinti nelle seguenti categorie: arti figurative con tecniche varie; opere digitali; elaborati di testo; graphic novel o fumetto; video o spot e brani musicali. La cerimonia si è conclusa con i saluti finali del Questore".