Natale con la neve in Irpinia: fiocchi bianchi a Montevergine: Nevica sul Partenio . Temperature in calo anche oggi

"Buon Santo Natale 2025 dall’Osservatorio di Montevergine." Con un post e una foto gli esperti dell'osservatorio di Montevergine dopo la mezzanotte hanno voluto augurare buone feste sui social.

Nella giornata di oggi prevarranno schiarite, sebbene al primo mattino siano attese locali riduzioni della visibilità nelle aree vallive. In seguito, è previsto un graduale incremento della copertura nuvolosa. In serata, non sono esclusi locali fenomeni precipitativi sui settori confinanti con il foggiano. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento. Venti: deboli o moderati da nord-