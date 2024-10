Maria Grazia Cucinotta a Casa Reale: evento dedicato alle nozze Ancora una grande vetrina prestigiosa a Sturno per la struttura di Giancarlo Molinario

Torna “Nozze d'Autore” con una madrina d'eccezione: la bellissima Maria Grazia Cucinotta. Questa volta l'evento, in programma per sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, sarà ospitato da “Casa Reale”, splendida struttura per ricevimenti immersa nel verde del Comune di Sturno, gestita con grande impegno, passione e meticolosità dall'imprendore arianese, titolare di Metallurgica Irpina Giancarlo Molinario.

Tutti i dettagli dell'attesa Fiera Sposi saranno svelati nel corso di una conferenza stampa prevista per lunedì 28 ottobre alle 19:00 proprio a “Casa Reale” dove a fare gli onori di casa sarà il sindaco di Sturno, Vito Di Leo.

Una grande vetrina sul settore sposa e su tutto quanto ruota intorno all'organizzazione del matrimonio. Stand espositivi e défilé sposa ad ingresso libero, cena spettacolo e degustazione su prenotazione. Partner ufficiale di Nozze d'Autore Dotolo Mobili.