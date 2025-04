Ariano: trovato riverso a terra, commerciante vittima di una nuova aggressione Indagini in corso da parte della polizia

Sarebbe stato nuovamente aggredito il titolare dell'attività commerciale di via Sant'Antonio ad Ariano Irpino, già vittima di un pestaggio e incendio della sua auto nei giorni scorsi.

La polizia conferma di averlo trovato all'interno del locale, riverso a terra, in un forte stato di agitazione. Agli inquirenti il giovane ha dichiarato di essere stato aggredito per l'ennesima volta.

Sul posto in prima persona il vice questore Giulio Masini, insieme agli uomini della volante, al personale della scientifica e polizia giudiziaria. E' ora in ospedale dove è stato trasportato dai sanitari del 118. La polizia attende la valutazione dei medici e indaga per ricostruire nei dettagli quanto accaduto.

Questa la realtà dei fatti. Non corrispondono a verità altre notizie ancora più inquietanti e infondate circolate in città nel corso della mattinata.

Una vicenda sicuramente molto delicata, sotto la lente d'ingrandimento da parte degli inquirenti. Un dramma quello che stanno vivendo i familiari del giovane, persone semplici e dedite al lavoro che merita rispetto.