Tufo, danneggiamento al vicino: condannato gestore di una pompa di benzina Tra novanta le motivazioni della sentenza di condanna

di Paola Iandpolo

Danneggia il locale del vicino: condannato. Ad emettere la sentenza di condanna - a cinque mesi di reclusione pena sospesa - il Tribunale di Avellino nei confronti di A.T. gestore di una pompa di benzina a Tufo, per un episodio di danneggiamento e stalking ai danni di un vicino di casa. La sentenza è stata emessa dal giudice Gilda Zarrella. Secondo quanto ricostruito dagli atti processuali, l’uomo ha compiuto l’atto vandalico ai danni di un 45enne residente nello stesso comune, già vittima di precedenti episodi minatori, oggetto di procedimenti penali separati.

L’episodio è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza e rappresenta uno dei capi di imputazione del procedimento. Il giovane ha fatto l'errore di togliersi la felpa mentre compiva l'azione vandalica ed è stato riconosciuto.Il Tribunale ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto all’aggravante contestata, e ha unificato i reati sotto il vincolo della continuazione criminosa. L’uomo è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rappresentata dall’avvocato Danilo Iacobacci, con quantificazione da definire in separata sede. L' imputato era difeso dagli avvocati Michela Matarazzo e Marino Capone. Tra novanta giorni verranno depositate le motivazioni.



