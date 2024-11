Avellino: si inaugura la nuova sede di Confcommercio Campania L'appuntamento è per il prossimo 11 novembre

Si inaugura ad Avellino la nuova sede della Confcommercio Campania. L'appuntamento è per il prossimo 11 novembre alle ore 17,30 in via Barone, angolo corso Vittorio Emanuele - via De Concilii.

Parteciperanno per la benedizione l'Abate ordinario di Montevergine Riccardo Luca Guariglia. Saluti affidati alla sindaca di Avellino Laura Nargi, il consigliere regionale Maurizio Petracca, il deputato Gianfranco Rotondi, il presidente regionale di Confcommercio Campania Pasquale Russo.

A fare gli onori di casa il presidente provinciale di confcommercio distretto di Avellino Oreste La Stella.