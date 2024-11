Terzo mandato, Pennetta: De Luca, vecchio volpone ha vinto solo il primo tempo L'avvocato avellinese ospite di "Punto di vista" su Otto Channel: la partita è tutta da giocare

Terzo mandato, è stata la vittoria di De Luca? Donato Pennetta, avvocato esperto di diritto amministrativo con un appassionato passato politico, non ha dubbi: “Diciamo che De Luca, da vecchio volpone, ha vinto solo il primo tempo contro la gallinella Schlein. Ma c'è ancora tutta una partita da giocare”.

Pennetta ne ha parlato a “Punto di vista”, intervistato dal direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo. E sulla sfida elettorale è stato chiaro: le coalizioni al momento non hanno nomi di candidati da mettere in campo. “Quindi – ha argomentato Pennetta – De Luca ha un'autostrada spianata davanti a lui”. “Se invece succede come è successo in Liguria che venti giorni prima della candidatura viene fuori un nome di grande qualità e allora De Luca andrà difficoltà”.