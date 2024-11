Avellino, emergenza idrica: primo tavolo sulla crisi all'Alto Calore L'amministratore unico ha convocato tutti i tecnici per le ore 11 presso la sede di corso Europa

di Paola Iandolo

Emergenza idrica, alle ore 11 si terrà il tavolo sulla crisi all'Alto Calore. L'amministratore unico, l'avvocato Antonio Lenzi, riunisce per stamane tutti i tecnici della partecipata di corso Europa per cercare di correre ai ripari. Al tavolo operativo si siederanno tutti i responsabili di Esercizio, Energia e Manutenzione, i capi distretto e i direttori dei lavori che agiscono su reti e adduttrici. Si punta ad ottimizzare la risorsa disponibile e le condizioni del servizio rispetto ad un quadro preoccupante delle fonti di approvvigionamento che non migliorerà almeno fino a tutto il mese di dicembre. Anzi, è in netto calo. L'obiettivo è ridurre le perdite accumulate sulle condotte,tentando di eliminare o minimizzare le dispersioni. Per farlo il vertice della spa chiederà a tutti i dipendenti la massima collaborazione.

Le problematiche

La portata del gruppo sorgentizio di Cassano scende a 1.580 litri al secondo, dai 2.400-2.600 di media nel pieno della sua erogazione. Un altro segnale negativo nell'esame dei fattori utili a stimare la durata e immaginare una proiezione dell'emergenza idrica nel distretto Irpinia-Sannio. Intanto Lenzi si è assicurato la messa in campo della doppia squadra dalle imprese che si sono aggiudicate l'appalto sulla manutenzione. Ma ora è il momento di passare all'azione. «Anche in costanza di una crisi di queste dimensioni ci muoviamo sempre con una grandissima attenzione sulla spesa continua il manager di Acs in attesa di un'omologa sul concordato preventivo che stenta ad arrivare. A questo punto c'è da attendersi dal Tribunale una sentenza molto articolata, con alcune prescrizioni. Vedremo nei prossimi giorni, intanto ho sondato con successo la possibilità di utilizzare fondi regionali dai quali attingere qualche risorsa finanziaria. Anche questo aspetto va pianificato».

Incontri con i sindaci

Inoltre da venerdì inizieranno una serie di incontri con i sindaci irpini divisi per aree geografiche di appartenenza. Si parte venerdì alle 10.30 con quelli della Media Valle del Sabato per illustrare le problematiche e cercare insieme di trovare anche delle soluzioni.