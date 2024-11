Confesercenti, fisco: concordato biennale bis per imprese e autonomi La Confesercenti provinciale di Avellino ha attivato il servizio di consulenza e assistenza

La Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, ha attivato il servizio di consulenza e assistenza per il concordato biennale bis, appena approvato dal governo nazionale.

Si tratta di una opzione fiscale rivolta a imprese e lavoratori autonomi che consente, a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla norma, di congelare tasse e controlli per i prossimi due anni, aderendo al patto con il fisco e pagando una somma pattuita, sulla base di una proposta formulata dall'agenzia delle entrate, coerente con gli elementi contenuti nelle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

I maggiori redditi che eventualmente dovessero essere conseguiti durante il biennio non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte.

E' inoltre possibile per il contribuente avvalersi del ravvedimento speciale per mettersi in regola con il fisco anche per gli anni dal 2018 al 2022, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali, usufruendo di modalità di calcolo, in base a degli indici di affidabilità prestabiliti.

L'obiettivo del provvedimento è rafforzare la collaborazione tra contribuenti e amministrazione e recuperare risorse finanziarie da utilizzare per una riduzione della pressione fiscale sulle fasce a reddito medio-basso.

I termini per la presentazione delle domande di adesione scadono il 12 dicembre. Presso gli uffici della Confesercenti di Avellino, in viale Italia 53, è possibile effettuare una prevalutazione gratuita, per verificare la sussistenza dei requisiti, finalizzata alla presentazione della pratica, previo appuntamento da richiedere al 347 8585475 o allo 0825 679256.