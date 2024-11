"Architettura fuori sede": incontro con l'Irpinia protagonista Martedì a partire dalle 16: l'evoluzione del mondo del lavoro e le opportunità professionali

Si terrà in modalità frontale, martedì 19 a partire dalle ore 16 l’incontro dal titolo "Architettura fuori sede" organizzato dalla Fondazione e l’Ordine degli Architetti PPC di Lecco "con la partecipazione come ospiti del presidente dell’ordine degli architetti irpini Erminio Petecca e degli architetti Luciano Aletta, Massimo Russo e Luigi Nefasto, iscritti all’ordine di Avellino, che stanno svolgendo la loro professione lontano dai luoghi di origine, con indiscusso successo. Introdurranno l’evento Giulia Torregrossa, del gruppo operativo politiche attive del lavoro del Consiglio Nazionale Architetti, modererà l’incontro Anselmo Gallucci, presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Lecco": si legge nella nota diffusa.

"L'iniziativa di coinvolgere l'ordine di Avellino nasce all'interno del gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale di cui io faccio parte con il presidente Petecca. Il gruppo di lavoro, presieduto dal Consigliere nazionale arch. Massimo Giuntoli, si occupa di monitorare l'evoluzione del mondo del lavoro in questi anni e di valutare possibili opportunità professionali, ad esempio in riferimento al PNNR e al parternariato tra pubblico e privato. Per molti professionisti il lavoro fuori sede è diventato una opportunità di crescita e anche lo smartworking, sperimentato in epoca covid, e' diventato poi routine in favore della qualità della vita. La cooperazione con l'ordine di Avellino nasce su queste basi, cercando di conoscere altre realtà che possano essere una base di discussione e stimolo di crescita e opportunità di guardare oltre i nostri confini": ecco il commento dell'architetto Giulia Torregrossa.

"L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco è molto soddisfatto del successo ottenuto col primo appuntamento di "Architettura fuori sede" e lo stesso prevede per il successivo che si terrà il 19/11. La conoscenza delle esperienze professionali di giovani colleghi che operano all'estero si sta rivelando di estremo interesse per tutti e soprattutto svela prospettive nuove per chi sta compiendo i primi passi nella nostra professione. Rivela inoltre che è possibile avere rapporti proficui di confronto anche tra Ordini professionali geograficamente distanti ma appassionati al proprio lavoro. È per questo che sono molto grato all'Ordine di Avellino e al suo Presidente Erminio Petecca per avere favorito questo rapporto di collaborazione": spiega il presidente Anselmo Gallucci.

"È con grande orgoglio che annunciamo la partecipazione di tre architetti irpini, Luciano Aletta, Massimo Russo e Luigi Nefasto, alla giornata di studio intitolata “Architettura fuori sede” organizzata dalla Fondazione e dall’Ordine degli Architetti PPC di Lecco. Questo evento rappresenta un'importante occasione di confronto e riflessione sul tema dell’architettura esercitata lontano dai luoghi di origine, un fenomeno sempre più rilevante nel nostro settore. A nome dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, esprimo i migliori auguri per il successo di questa giornata, che contribuirà a valorizzare l’esperienza di architetti irpini fuori sede e a favorire lo scambio di competenze su scala nazionale, attraverso la contaminazione di realtà diverse tra loro, come possono essere la provincia di Lecco e quella di Avellino: ha aggiunto il presidente Erminio Petecca.