Ariano: gabbia rimossa, cancelli riaperti e cinghiale di nuovo all'opera Una storia che ha davvero dell'incredibile

E' proprio curiosa e inverosimile la storia del cinghiale in villa comunale ad Ariano Irpino. E' bastato rimuovere la gabbia, riaprire i cancelli ed eccolo puntuale a svolgere le sue operazioni di scavo nelle aiuole. Come dire: "Fate quello che volete, ma io vi osservo e non vi darò pace". Risultato? Bisognerà conviverci. E intanto resta impossibile al momento per giardinieri e operai allestire in vista dell'estate aiuole in fiore. Con la presenza di Pasqualone non sarà di certo impresa facile. Altre soluzioni all'orizzonte non se ne intravedono, una storia che ha davvero dell'incredibile e che ha visto una grande incapacità nella sua risoluzione da parte degli organi competenti a partire poprio dall'infruttuosa gabbia.