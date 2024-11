Qualità della vita: Avellino guadagna posizioni ma resta in fondo a classifica In tutta la Regione Campania, Avellino è 82esima e si attesta comunque al primo posto

di Paola Iandolo

Avellino è passata da 83esima a 82esima, superando Benevento, che passa dalla 76esima posizione alla 83esima, Salerno da 86esima a 85esima, Caserta da 94esima a 88esima, Napoli da 99esima a 95esima. Le province della Campania sono agli ultimi posti della classifica sulla qualità della vita realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 26ª edizione. Analizzati i servizi, le soglie di reddito, le infrastrutture,la vitalità del tessuto produttivo: Milano conquista nuovamente il podio classificandosi al primo posto, seguita da Bolzano e Monza. In fondo alla classifica Caltanissetta (107ª), insieme a Reggio Calabria (106ª, ha perso 11 posizioni dal 2023) e Agrigento (105ª, caduta di un posto rispetto all’anno precedente). Bologna e Trento completano il gruppo delle migliori città del 2024, collocandosi rispettivamente al quarto e quinto posto, e si distinguono per la loro capacità di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e alti livelli di sicurezza e benessere.

Si conferma la crescita delle metropoli: province e città metropolitane, soprattutto del Centro-Nord, continuano a mostrare una maggiore capacità di ripresa dagli shock rispetto alle altre aree del Paese.

Sempre più netta la separazione tra le regioni del Nord e il Mezzogiorno e Isole, dove crescono aree di disagio sociale e personale. La dimensione “Affari e Lavoro” è ideale a Bolzano e Bologna si piazzano, come nelle due passate edizioni, rispettivamente al primo e al secondo posto, a seguire Verona, Trieste e Padova. A chiudere la classifica Napoli. Per l’ambiente, prima è Monza seguita da Padova, Reggio Emilia e Mantova. In coda Catania. Enna è al primo posto nella dimensione relativa a reati e sicurezza, Frosinone, Benevento e Campobasso. Chiude Rimini. La dimensione “Sicurezza sociale” vede in testa Rovigo, seguita da Cremona, Bolzano, Cuneo e Milano. La provincia in coda è Taranto. Se si pensa all’istruzione, apre la classifica Bologna, confermando il piazzamento dello scorso anno. A seguire altre due province del Nord-Est, Trento e Trieste, e Milano in rappresentanza del Nord-Ovest. La provincia in ultima posizione è Crotone. Isernia apre la classifica della dimensione relativa al “Sistema salute”, confermando il piazzamento già conseguito lo scorso anno, così come Terni, seconda classificata. A seguire Ancona, Pavia e Genova.