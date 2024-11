Caputo: "Ripartire dalla biodiversità enfatizzando le produzioni dop e igp" Intervista all'assessore all'Agricoltura della Regione Campania nel corso degli Stati Generali

"Dobbiamo partire dalla nostra straordinaria biodiversità e enfatizzare le nostre produzioni dop e igp. La nostra dop economy deve essere il punto di riferimento principale per le azioni che dobbiamo mettere in campo. Dobbiamo enfatizzare la qualità e la specificità delle nostre produzioni per avere quel valore aggiunto che possa assicurare redditività alle imprese": intervista all'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, che è intervenuto nel corso degli Stati Generali dell'Agricoltura in Irpinia al Palazzo Abbaziale Loreto di Montevergine a Mercogliano.

"Va garantito il reddito agli agricoltori"

Le misure da legare al contesto dei cambiamenti climatici: "Questo è il vero tema. Ho avuto modo di dirlo in un mio parere al Comitato delle Regioni. Noi dobbiamo assolutamente cambiare approccio rispetto all'agricoltura. - ha aggiunto Caputo - C'è la prospettiva della nuova PAC, quella che partirà nel 2027 e di cui si sta iniziando a discutere, ma non si è ancora compreso a che livello siamo arrivati. Si deve partire da un assunto fondamentale: va garantito il reddito agli agricoltori. L'agricoltore è un imprenditore agricolo, non gestisce tutti i fattori produttivi come in un'impresa normale perché alcuni di essi non sono nella sua disponibilità. Per questo deve essere remunerato o quantomeno, quando vi sono rischi e catastrofi, vanno messe in campo delle misure che possano compensare e assicurare all'agricoltore la redditività che lo possa far stare tranquillo per produrre un altro anno. L'agricoltore lavora per un anno e dovrà avere il corrispettivo. Se nell'anno succede qualcosa i danni sono irreparabili e questo non ce lo possiamo consentire".