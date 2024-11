Ariano presenta il progetto "Educare alla parità di genere – tra pari" L'iniziativa nasce dall’intesa tra gli Assessorati all’istruzione e alle Politiche Sociali

di Paola Iandolo

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino domani alle ore 10,30 presso la sala Conferenze del Palazzo degli Uffici presenta un progetto che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di II grado per Educare alla parità attraverso l’ innovazione didattica, dal titolo “Educare alla parità di genere – tra pari”. Il progetto didattico “Educare alla parità di genere – tra pari” presentato dalla dott.ssa Rossella Schiavo, responsabile del Centro Antiviolenza ANANKE dell’Ambito Territoriale A1 con sede ad Ariano, ha lo scopo di prevenire atti di violenza contro le donne attraverso percorsi educativi e formativi destinati alle studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado di Ariano in via sperimentale e nella forma di ricerca – azione. Il progetto prevede di coinvolgere un numero di studenti delle classi terze e dopo la formazione essi stessi opereranno nei gruppi di studenti del proprio istituto secondo il modello didattico “pear to pear”. L’iniziativa nasce dall’intesa tra gli Assessorati all’istruzione e alle Politiche Sociali, l’Azienda Speciale consortile per le politiche sociali dell’Ambito Territoriale A1 e le scuole superiori di Ariano. Dopo la sperimentazione il progetto sarà esteso alle altre scuole del territorio.

Il programma

Dopo i saluti di:

– Enrico Franza

Sindaco di Ariano Irpino

– Laura Cervinaro

Consigliera Provinciale

– Augusto Morella

Presidente Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali Provincia di Avellino n. A1

– Pasqualino Molinario

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ariano Irpino

– Grazia Vallone

Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili del Comune di Ariano Irpino

Interverranno:

– Rossella Schiavo

Psicologa – Azienda speciale consortile Avellino A1 – Sportello “Ananke”

– Tiziana Aragiusto

Dirigente Scolastica, reggente ISS “De Gruttola”

– Massimiliano Bosco

Dirigente Scolastico, ISS “Ruggero II”

– Giovanni Mingione

Dirigente Scolastico, reggente Liceo “P. P. Parzanese”

A concludere l'evento gli interventi degli studenti.