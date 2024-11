Impresa Irpinia: sportello di ascolto gratuito di Confesercenti Il servizio è rivolto ai negozi di vicinato e attività produttive

La Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, lancia un nuovo servizio gratuito presso la sede del capoluogo, in viale Italia n.53: lo sportello di ascolto “Impresa Irpinia”.

Un servizio indirizzato ai negozi di vicinato e a tutte le imprese del territorio, per fornire consulenza e supporto per le attività e affrontare le criticità che si registrano in questa difficile fase economica, che sta mettendo a dura prova soprattutto gli operatori del settore commerciale e del terziario.

“Impresa Irpinia” non solo offre la possibilità di segnalare problemi ed esigenze specifiche del comparto e delle diverse realtà locali, che saranno inserite nel monitoraggio avviato dall'associazione di categoria, con l'elaborazione di un documento da inviare alle istituzioni pubbliche per sollecitare interventi mirati, ma mette a disposizione degli operatori la competenza di professionisti per orientarli nella gestione dell'impresa.

Attraverso una prevalutazione gratuita del caso, è possibile verificare le opportunità di accesso a bandi per agevolazioni e contributi pubblici, sgravi fiscali, finanziamenti a tassi agevolati e fidi bancari, pratiche per progetti con la Cassa del Microcredito, servizi amministrativi e contabili, consulenze previdenziali e sui rapporti di lavoro, ma anche corsi di formazione e aggiornamento professionale per titolari e dipendenti.

E' inoltre possibile la valutazione di percorsi di digitalizzazione e innovazione tecnologica delle imprese, di partecipazione a fiere ed esposizioni, oltre che per l'adozione di strumenti di internazionalizzazione e crescita sostenibile delle Pmi.

Sono disponibili anche i servizi erogati dall'Ente bilaterale per il terziario e il turismo, per dare attuazione al welfare contrattuale: attività di sostegno al reddito, riqualificazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mercato del lavoro, sostegno alla genitorialità, certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva.

Gli associati a Confesercenti infine possono accedere, attraverso convenzioni a tariffe agevolate, ad assicurazioni, mutue per l'assistenza sanitaria integrativa e noleggio di autovetture a lungo termine.

Per prenotare l'appuntamento con lo sportello di ascolto “Impresa Irpinia” occorre contattare lo 0825.679256 o il 347.8585475, oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@confesercentiavellino.it.