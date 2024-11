Lotta al diabete: giornata di screening gratuiti ad Ariano Una domenica all'insegna della prevenzione. Ecco tutte le indicazioni

Giornata mondiale del diabete 2024. Una domenica all'insegna della prevenzione ad Ariano Irpino. L'appuntamento è per domani mattina 24 novembre dalle 9.00 alle 13.00 nel centro pastorale San Francesco in via Mancini.

Una giornata di conoscenza, prevenzione e screening della malattia diabetica e le sue complicanze alla presenza di diversi specialisti: Patrizia Savino, Maria Rosaria Sorrentino, Vanna Manganiello, Federica D'Ascoli, Giuseppe Bianchino, Alfonso D'Ascoli Antonella Cavalli, Gaetano Iovino, Alfonso Ciriello.

Verranno effettuati:

L’Oms distingue due forme principali di diabete: il diabete mellito di tipo 1 e il diabete mellito di tipo 2, alle quali si aggiungono il diabete gestazionale o gravidico e altre forme meno comuni. In caso di diabete di tipo 1, la produzione di insulina viene soppressa oppure risulta notevolmente ridotta a causa della distruzione delle cellule beta ad opera del sistema immunitario. Nel diabete di tipo 2, invece, l'insulina non viene prodotta in quantità sufficiente per soddisfare le necessità dell’organismo (in questo caso si parla più esattamente di deficit di secrezione di insulina), oppure non agisce in maniera soddisfacente (insulino resistenza). La forma di diabete più diffusa è la 2 che interessa maggiormente la popolazione adulta e ha tra le cause il sovrappeso che, a sua volta, è riferibile a una alimentazione scorretta e a poco movimento.