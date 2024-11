Mercogliano, Ex Base Nato, D'Alessio: "Pronto un progetto di riqualificazione" Potrà essere realizzato un rifugio, un centro espositivo che faranno da attrattore per il territorio

di Paola Iandolo

L'ex base Nato di Montevergine, ormai dismessa da un decennio, cambierà volto. Prevista la realizzazione di un rifugio e di un centro espositivo. Ad annunciare l'ambioso progetto, ancora in fase di definizione, il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio.Si tratterebbe, dunque, di dare nuova vita a quella che per circa un ventennio è stata una delle più importanti basi militari del Mediterraneo, nonché il più grande sito di comunicazione della Air Force in Italia.

Le finalità del progetto

"Un progetto ancora in fase embrionale, innovativo ed ecosostenibile, con diversi obiettivi sociali, che coinvolgerà anche gli altri enti ed istituzioni del Partenio". Da definire ancora i dettagli del progetto di riqualificazione dell'area che si trova sulla strada montana verso campo Maggiore a Montevergine, nel territorio del comune di Mercogliano, di proprietà del demanio militare. "Di concerto con la l'Aeronautica Militare abbiamo pensato di dare nuova vita alla ex base Nato affinché possa diventare un luogo di attività sociali, formative ed educative dedicate alle scuole, e ospitare magari un rifugio per gli escursionisti. In compatibilità, chiaramente, con l'ecosistema della nostra montagna". Il sindaco di Mercogliano non esclude che l'ex base Nato "possa diventare, un domani, un luogo adatto all'addestramento militare vista la zona impervia e il clima rigido - ha specificato il consigliere delegato al patrimonio montano, Luca Napolitano - sicuramente porterà nuova attrattiva nel nostro territorio, per questo dobbiamo impegnarci innanzitutto a fronteggiare il passaggio dei mezzi pesanti per l'arrivo alla ex base".

I protagonisti coinvolti

Un progetto che vedrà come protagonisti, oltre al comune di Mercogliano e all'Aeronautica militare di Capodichino, anche la Comunità Montana e l'ente Parco regionale del Partenio, così come la comunità monastica benedettina di Montevergine, il cui Santuario si erge qualche chilometro prima dell'area militare. I vari attori coinvolti nel progetto dovranno confrontarsi per un nuovo sopralluogo il prossimo 9 dicembre.