Irpinia Wine Days, le zone interne scommettono sul vino Petracca: "Un momento di festa per le nostre tre docg, di promozione e narrazione, forse mancata"

Al via Irpinia Wine Days, evento dal respiro internazionale di valorizzazione della vitinivicoltura della Provincia di Avellino. Un'occasione unica per celebrare le prestigiose docg del territorio, Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi, e tracciare le prospettive per il futuro. Un'iniziativa fortemente voluta dal presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Maurizio Petracca, e promossa dal GAL Irpinia: "Un momento di festa per le nostre tre docg, ma è un momento anche per avviare una sorta di promozione e narrazione del vino nel mondo, aspetto che probabilmente mancava", ha affermato Petracca.

Bruno: "L'Irpinia merita. Solo uniti si vince"

Per la prima volta in Campania tre master of wine italiani, Gabriele Gorelli, Andrea Lonardi e Pietro Russo assieme a Stevie Kim, managing partner di Vinitaly: "Questa è una grande opportunità per l'Irpinia, forse poco conosciuta. Magari non è una cosa popolare ed è un'opportunità per farsi conoscere in questo momento con i master of wine. È una fase ottima anche per il vino italiano", ha aggiunto Kim. Primo appuntamento presso le cantine storiche AMA, domani al Palazzo Giordano di Montefusco, venerdì 13 dicembre al Castello di Taurasi. "L'Irpinia lo merita. - ha spiegato Teresa Bruno (Consorzio Tutela Vini d'Irpinia) - Stiamo lavorando tantissimo per questo e speriamo che il nostro territorio lo capisca e partecipi sempre di più. Solo uniti si vince".