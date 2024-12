Avellino, rivoluzione verde: oltre 40 milioni dal Cipess De Angelis: "Il progetto riguarda la green comunity, i borghi e la mobilità sostenibile"

Il progetto pilota Rivoluzione verde Hirpinia riceve il massimo dei fondi dal Cipess. Con una delibera il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha assegnato 40 milioni alla Provincia di Avellino. L'iniziativa, resa possibile dal Ministero degli Esteri con l'attivazione di una misura complementare al pnrr, è stata realizzata grazie al lavoro del consigliere del ministro Antonio Tajani, il sindaco di Chiusano di San Domenico, Carmine De Angelis, che ha spiegato le linee di azione del progetto. Nel progetto non c'è solo la riqualificazione dei centri storici, ma anche la realizzazione di una o più centrali a biomasse per gestire i residui agricoli ed evitare la pratica degli abbruciamenti che resta la maggiore fonte inquinante dell'aria ad Avellino e provincia. Poi c'è il collegamento a impatto zero per raggiungere i piccoli borghi e la connessione all'alta velocità.

"Venerdì scorso il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha assegnato al Ministero degli Esteri 200 milioni per il turismo delle radici. - ha affermato De Angelis - Si tratta di una grande dotazione finanziaria voluta dal ministro Tajani e investe soprattutto su cinque progetti pilota e tra questi c'è la Provincia di Avellino con oltre 40 milioni di euro per un progetto che riguarda la green comunity, i borghi e la mobilità sostenibile. Un ringraziamento va al ministro Tajani, al lavoro anche del consigliere Incocciati e anche alla Provincia di Avellino. Un primo passo per riqualificare un territorio marginale e che per gran parte della storia istituzionale ha subito depauperamenti finanziari".